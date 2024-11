Priznala umor matere štirih otrok

Na ptujskem sodišču je potekal predobravnavni narok v primeru umora matere štirih otrok iz Markovcev marca letos, ki je pretresel celotno Slovenijo. Umora sta obdolžena žrtvin mož in njegova intimna partnerica, ki naj bi po besedah tožilke umor skupaj načrtovala in ga na grozovit način tudi izvedla. Mož je 33-letnico namreč pred umorom peljal na praznovanje obletnice poroke, nato pa na odročen kraj, kjer jo je do smrti zabodla moževa ljubica. Po dejanju sta storilca skušala prikriti umor. Žrtev sta zakopala pod kup pokošene trave. Obdolžena je krivdo priznala, mož pokojne pa se bo o krivdi izrekel v začetku decembra.