Priznanje Palestine: za je glasovalo 52 poslancev

Palestino kot svobodno državo priznava 146 držav članic Združenih narodih, v teh državah živi sedem milijard ljudi. In od sinoči je kot 147. med njimi uradno tudi Slovenija. V državnem zboru je od 53 prisotnih poslank in poslancev za priznanje glasovalo 52 poslancev. Četudi je Janševa SDS priznanje poskušala prestaviti z manevrom predloga za posvetovalni referendum o priznanju, ki ga je vložila, umaknila in znova vložila, in četudi je koalicija samovoljno ta predlog na koncu zaobšla, je priznanje Palestine, o katerem leta govorijo politiki, vendarle tu.