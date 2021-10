'Prizorišča snemanj bi morala biti varna'

Preiskava o tem, zakaj so bili v rekvizitni pištoli, s katero je igralec Alec Baldwin na snemanju filma ustrelil direktorico fotografije in ranil režiserja, pravi naboji, še poteka. Pretresenega 63-letnega Baldwina, ki je do nadaljnjega odpovedal vse projekte, so fotografi ujeli, kako objema soproga preminule Hayline Hutchins in njenega devetletnega sina Androsa, ki sta takoj po tragediji priletela v Novo Mehiko. Na žalnih slovesnostih v spomin na Hutchinsovo, ki so potekale v Kalifoniji in Novi Mehiki, je bilo slišati pozive k še ostrejšemu nadzoru na prizoriščih snemanj. V javnost pa curlja vse več informacij o slabih delovnih razmerah na prizorišču snemanja.