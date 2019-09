Prleškim kmetom zaradi nepridiprava prekipelo

Prleškim kmetom iz Gornjih Ivanjcev in Negove je prekipelo. Zaradi nepridiprava, ki jim v koruzo namerno nastavlja večje palice iz nerjavnega jekla, po domače iz rostfraja, so namreč v zadnjih dveh tednih uničili kar devet kombajnov. Škoda je ogromna, tudi do 20 tisoč evrov na enem stroju.

Velika sreča, da doslej ni že kdo mrtev, pravijo, medtem ko pokažejo, kako veliki delci železa letijo naokoli, ko stroj zagrabi to palico. Škoda pa je tudi posredna. Ker koruze nihče več ne upa žeti, se sprašujejo, kako bodo nahranili živino. Imajo pa je skupaj več kot 1000 glav. Če policija ne bo ukrepala, se lahko od kmetov kar poslovite, pravijo. Več danes ob 18. uri v oddaji Svet.