Pro bono ambulanta je v času pandemije svojo vlogo več kot upravičila

"Ko vstopiš v ambulanto na Mislejevi ulici 3 v Ljubljani, je kot da bi vstopil na Polikliniko. Saj zdravimo čisto vse," razloži vodja ambulante dr. Vida Drame Orožim. Zadnja tri leta so k njim prihajali tudi tisti, ki so zdravstveno zavarovanje sicer imeli, zaradi epidemije koronavirusa pa ne tudi dostopa do svojega zdravnika. "Ker so recimo dobili eno majhno podporo, eno zdravilo, če ga ni jemal 14 dni, je pretila nevarnost možganske kapi, zato smo mi tudi te paciente začeli sprejemati," razlaga Drame Orožim.

Prvi stik s pacienti je medicinska sestra Martina Petric. Človek ne more ostati ravnodušen, razlaga, ko s ponosom pokaže darilo zahvale, ki ga je nedavno dobila od ukrajinske družine. Ker pomoč v ambulanti išče veliko tujcev, včasih zaradi nepoznavanja slovenščine nastanejo težave pri komunikaciji: "Roke, noge, angleščina, Google prevajalnik, potem pa so tudi prevajalci, ki pridejo z ljudmi, ki so mogoče socialno bolj vešči, potem se da bolje komunicirati. Ne sme pa tukaj priti do napak, vseeno gre za zdravje."

V Ambulanti, ki je odprta od ponedeljka do petka, sodeluje okoli 20 zdravnikov, osem jih je tu redno, prostovoljno poleg svojih služb brez plačila. Med njimi so tudi upokojeni zdravniki. "Kaj bi jaz zdaj počela doma, otroci so odrasli, vnuki so tudi že veliki, me ne rabijo več, so samostojni in, hvala Bogu, da jim nisem v napoto. Jaz sem pa nekje še družbeno koristna in tudi to je prijeten občutek in upam, da bom še nekaj časa," pojasnjuje Drame Orožim.