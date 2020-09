Problematični sosed iz Slovenske Bistrice se na vse pretege izmika prisilni izselitvi

Čeprav so našli rešitev in tudi stanovanje za problematičnega soseda, ki grozi, vpije, razbija skupno lastnino v bloku, prebivalci bloka v Slovenski Bistrici ne bodo nič bolj mirno spali. Problematičnega soseda namreč že dva dni, da bi mu povedali, da se seli iz občinskega stanovanja, občinarji ne najdejo, saj ga nikoli ni doma. Na sestanku so se dobili stanovalci bloka, CSD, občinski predstavnik in policija. Vsi menijo, da sosed v tem bloku ne more več ostati. A kaj, ko tega ne morejo povedati njemu, strah, da se jim bo maščeval, pa ostaja.