Problematika dolgotrajno brezposelnih vedno resnejša

Kljub skoraj rekordno nizki brezposelnosti so med nami številni, ki dela kljub vsemu ne morejo najti. Takšnih je kar 17 odstotkov brezposelnih. Težave, s katerimi se srečujejo dolgotrajno brezposelni, pa so različne. Neodzivnost podjetij, diskriminacija zaradi starosti in nepovezovanje lokalnega okolja z iskalci in ponudniki zaposlitve so le nekatere izmed njih. Pogovarjali smo se z Danico Sentič, ki je brez zaposlitve že deset let, pomoči pa ni. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, kaj bo s starejšimi od 50 let, ki dela ne dobijo, ki se zaradi tega srečujejo s finančno stisko, hkrati pa s pomanjkanjem delovne dobe. Kaj bodo, ko bo čas za pokoj?