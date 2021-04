Problematika revščine med študenti: študentsko delo upadlo za četrtino

Ali pa da se povrhu vsega znajdete še v tuji državi, brez možnosti vrnitve k svoji družini, brez varnosti? "Sem tuja študentka v hudi finančni stiski, ki jo je neustrezno informiranje s strani slovenske vlade samo še poglobilo in spremenilo v psihično. Izgubila sem zaposlitev, mama mi zaradi izjemno nizkih prihodkov ni uspela pomagati. Celotna situacija traja toliko časa, da svojih domačih nisem videla že več kot leto dni," svoje skrbi pojasnjuje študentka na izmenjavi. Ti stiski sta samo dve izmed mnogih, v katerih so se v zadnjem letu znašli študentje.

Nedavna raziskava NIJZ je pokazala, da vsak četrti študent že razmišlja o samomoru. Skoraj 90 odstotkov vprašanih pestijo tesnobne in depresivne motnje. In to so alarmantne številke, opozarjajo strokovnjaki. "Hkrati doživlja več kot polovica njih tudi napade panike, težave s spominom. Lahko pa rečem tudi to, da se je v naši svetovalnici v tem obdobju zelo povečal obisk," pove vodja Psihosocialne svetovalnice za študente Tomaž Vec.

ŠOS poziva k uslišanju pobud študentov

Podali smo cel kup pobud in predlogov, poslali nemalo dopisov, a nikoli nismo bili slišani, poudarjajo študentske organizacije. Poleg tega, da je študentsko delo upadlo za četrtino, je bilo 300 evrov vse, kar je vlada v enem letu namenila študentom. "Dejstvo je, da je bilo za študente v prejšnjem letu, in tudi tem letu, storjeno bistveno premalo. Pozivamo, da se nemudoma pristopi k reševanju tega problema in nameni več pozornosti študentski skupnosti,"pojasnjuje predsednik Študentske organizacije Slovenije Andrej Pirjevec. Predstavniki ŠOS bodo zato jutri ministrom za šolstvo, zdravstvo in delo ter vladni svetovalni skupini, predstavili pobude študentov. In tokrat morajo biti uslišane, so še jasni. "Če vlada ne bo naredila nekih premikov naprej na tem področju, ne vem, kakšna bo prihodnost študentske populacije pri nas," je še jasen Ciglar.