V zloglasnem Azilu smrti ostalo le še 62 ujetih psov

BiH se že dalj časa bori s problemom zapuščenih psov. Veliko težav imajo tudi z azili, predvsem s tistim v Prači. Od 600 psov, kot jih je bilo tam pred tremi leti, ko smo ga obiskali s skrito kamero, jih je sedaj le 62. Nekaterim so našli domove, ostale so pobili, so jasni aktivisti iz Sarajeva. Odkar se je zamenjal lastnik, so se razmere sicer izboljšale, obljubljajo pa tudi novo zavetišče.