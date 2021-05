Prodaja hitrih antigenskih testov v lekarnah in specializiranih trgovinah

Če želite preveriti, ali ste okuženi s koronavirusom, lahko to storite s hitrim antigenskim testom. Dobite ga lahko v nekaterih lekarnah in specializiranih trgovinah. Testi, ki stanejo nekaj manj kot devet evrov, so namenjeni domači uporabi, zgolj za preverjanje lastnega zdravstvenega stanja. Rezultat testa se namreč ne upošteva pri obisku lokalov, restavracij, kulturnih ustanov ali prehodu državnih meja. In kako se uporablja domače teste?

