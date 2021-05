Bodo prodajalci sadja in zelenjave ob cesti potrebovali dovoljenje od občine?

Bo politika stopila na prste prodajalcem, ki sadje in zelenjavo prodajajo ob cestah in parkiriščih? Nemalokrat, sploh spomladi, je češnje, šparglje, jagode, gobe in druge dobrote moč kupiti kar ob cesti. Te stojnice pa pogosto skrivajo množico prekrškarjev. Ne le, da takšni prodajalci nemalokrat za seboj puščajo odpadke hrane in embalaže, inšpektorji tudi ugotavljajo, da veliko prodajalcev ob cesti uvaža sadje in zelenjavo iz drugih držav, kupcem pa pridelke predstavijo kot domače in jih prodajajo po višjih cenah. Po novem, če bo novela zakona sprejeta, bodo morali za prodajo ob cesti dobiti dovoljenje občine, ta pa jim bo določila, kje so dovoljena prodajna mesta ob cestah in parkiriščih.

