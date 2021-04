Prodajalci koles beležijo rekordno prodajo

Nemalo kdo je v preteklih dneh želel kupiti novo kolo, a ga je ob prihodu v trgovino doletelo neprijetno presenečenje. Skladišča kolesarskih prodajaln so namreč povsod skorajda prazna. Prodajalci letos beležijo rekordno prodajo koles. In to ne samo v Sloveniji, pač pa tudi drugod. Zato smo poklicali v nekaj kolesarskih trgovin in preverili, kako težko je letos priti do novega kolesa. Ugotovili smo, da zelo.

