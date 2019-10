Prodajalci v oglasih ponujajo prepis grobov v zameno za plačilo tudi do 3000 evrov

Zakaj žare ne morete imeti doma, če bi tako želeli? Zakaj pepela ne morete raztrositi kjerkoli, ne da bi najprej morali za to dobiti dovoljenje? Medtem se pojavljajo tudi ponudbe za prepis najetih grobov za plačilo, ki lahko seže tudi do 3000 evrov in več. Prodajalci ponujajo tako prazne kot polne grobove, ki so jih pripravljeni izprazniti. Na Žalah take prakse obsojajo, kdo jih bo pa preprečil?