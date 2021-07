Prodajalka v zaboju z bananami odkrila kokain

V sosednji Hrvaški policija in nič hudega sluteči državljani odkrivajo vse več droge. Tako je prodajalka v trgovini v Pločah v zabojih z bananami odkrila zelo čist kokain. Droga je bila zapakirana v 16 zavojev in skrita med sadjem. "Skupaj 18,2 kilograma," je sporočila kriminalistična policija Dubrovniško-neretvanske županije. To je že četrta najdba oziroma zaplemba droge iz Ekvadorja v mestnem pristanišču Ploče. Aprila so policisti zasegli rekordno količino kokaina, več kot pol tone, prav tako skritega med bananami.

