Prodali veleposlaništvo nekdanje SFRJ v Tokiu: Sloveniji gre 2,1 milijona evrov

Države naslednice nekdanje SFRJ so v Tokiu skupaj prodale zgradbo, v kateri je bilo veleposlaništvo in rezidenca nekdanje SFRJ. Zanjo so iztržile več kot 15 milijonov evrov, Sloveniji pa v skladu s sporazumom o nasledstvu pripada 14 odstotkov kupnine, kar je v tem primeru zneslo 2,1 milijona evrov. "Prodaja nepremičnine v Tokiu je velik uspeh držav naslednic, ki so po prodaji rezidence nekdanje SFRJ v New Yorku maja lani skupaj prodale že drugo nepremičnino," so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Postopek skupne prodaje se je vlekel več let, saj je sam proces zelo zapleten. "Potrebno je bilo veliko usklajevanj med državami, nepremičninsko agencijo in odvetniki, pred prodajo pa je bilo potrebno pridobiti tudi soglasje Ministrstva za zunanje zadeve Japonske," so pojasnili na ministrstvu.

Po razpadu Jugoslavije je zgradbo, ki je bila zgrajena leta 1965, za svoje diplomatsko predstavništvo uporabljala Republika Srbija. Gre za trinadstropno stavbo. V prvem in drugem nadstropju so poslovni prostori, v drugem nadstropju je tudi eno stanovanje za zaposlene. V tretjem nadstropju je rezidenca, velika 300 m2. Objekt je bil nazadnje prenovljen preden so začeli veljati novi protipotresni standardi leta 1981, zato ga bodo verjetno porušili.

Države naslednice SFRJ sicer skupaj prodajajo še diplomatske nepremičnine v Bonnu, Bernu in New Yorku (Misija nekdanje SFRJ). Postopki so v teku, nekaj ponudb je že prispelo, a jih države še pregledujejo.

"Ocenjujemo, da proces sukcesije na področju delitve diplomatskega premoženja v zadnjih treh letih napreduje zelo dobro. Slovenija je v postopkih zelo angažirana, saj je pobudnica aktivnosti in intenziviranja procesa," so zapisali na MZZ. Poleg nepremičnin v Washingtonu, Celovcu, Milanu in Rimu, ki jih je Slovenija prevzela v letih od 2001 do 2013, je Slovenija v zadnjih letih prevzela še šest nepremičnin nekdanje SFRJ. Gre za dve nepremičnini v Braziliji in Tanzaniji, eno v Maliju in eno v Maroku.

Od skupnih prodaj nepremičnin v New Yorku in Tokiu je naša država skupaj dobila že več kot tri milijone evrov. Od prodaje nepremičnine v Milanu, ki jo je pridobila iz naslova nasledstva, pa je Slovenija v letu 2017 prejela 4,87 milijona evrov kupnine. V skladu z zakonodajo so sredstva, ki jih Slovenija dobi s prodajo teh nepremičnin, namenska sredstva ministrstva.