Prodana Mura z bogato zgodovino morda nekoč spet dvigne krila

Na družbenih omrežjih je završalo, ko je Jan Plestenjak potrdil nakup blagovne znamke Mura. To sicer ne pomeni, da bomo Slovenci hodili v njegovih oblačilih, saj jo je kupil iz sentimentalnih razlogov, da bi ostala v slovenskih rokah. Mnogo prekmurskih družin je za znamko namreč dalo svoje srce in dušo. A tudi če bo ostala obešena samo v njegovem studiu, bo to s spoštovanjem do vseh šivilj in krojačev ter trdega dela mnogih ljudi skozi vsa desetletja.