Profesorica s ponarejeno diplomo kar 24 let predavala na srednji šoli

Hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje je potrdilo, da so med preverjanjem verodostojnosti dokumentov odkrili že 11. primer ponarejene diplome. Gre za ponarejeno diplomo Ekonomske fakultete v Zagrebu, profesorica s tem lažnim dokumentom pa je kar 24 let predavala predmete iz ekonomije na eni od zagrebških srednjih šol.

Po ugotovitvah je profesorica z lažno diplomo dobila izredno odpoved, srednja šola, na kateri je delala več kot dve desetletji, pa je proti njej na državno odvetništvo podala kazensko ovadbo.

Po tem, ko so na samem ministrstvu odkrili ponarejeno diplomo hrvaške visokošolske ustanove, je ministrica Blaženka Divjak zahtevala, da preverijo verodostojnosti diplom okoli 90.000 zaposlenih v resorju znanosti in izobraževanja – od osnovnih in srednjih šol, prek agencij, pa vse do visokošolskih in znanstvenih ustanov. Konec marca je ministrica razkrila, da so v 50 delovnih dneh od začetka preverjanja, odkrili skupno že deset lažnih diplom.

Škandal s ponarejenimi diplomami med profesorji je januarja razburkal hrvaško javnosti. Profesorica nemščine in francoščine v srednji šoli, profesor informatike v srednji šoli in učitelj hrvaščine in nemščine v osnovni šoli. Vsi brez potrebne izobrazbe, s ponarejenimi diplomami. Profesorica nemščine in francoščine je dijake poučevala kar 18 let. Ogorčenje je bilo toliko večje, saj so bile lažne diplome zelo amatersko ponarejene. Različni fonti, napačni žigi, napačni logotipi fakultet.