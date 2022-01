Projekt Back to the village: naselja z montažnimi hišami za pomoč mladim družinam

Najti stanovanje in si ustvariti dom je danes za mlade tako rekoč misija nemogoče. Tega se zavedajo tudi na Mestni občini Velenje, kjer so lani z dodelitvijo neprofitnih stanovanj po trenutno veljavni prednostni listi rešili 38 stanovanjskih stisk in tako pomagali 22 parom oziroma družinam ter 16 posameznikom. Tudi s projektom Back to the village se zavzemajo za to, da pomagajo mladim družinam, zato želijo po celotni Sloveniji zgraditi manjša naselja z montažnimi hišami, ki bodo namenjene mladim parom.