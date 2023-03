Projekt bežigrajski stadion še vedno v stagnaciji, tokrat problem sosednji vrtovi

Že več kot 15 let čaka na obnovo bežigrajski stadion in v tem času je postal sramotni opomnik birokratskih nesmislov. Ne bi bilo treba, da je tako, investitor je, denar ima in v projekt je pripravljen vložiti milijone. Nov bežigrajski športni park si je zamislil Joc Pečečnik, a se ta že leta bori z Ministrstvom za okolje in prostor ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer trdijo, da gradnja ni v skladu z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena. Ob tem bi za celoten projekt Joc Pečečnik potreboval tudi parcele, kjer so zdaj vrtovi. Višje sodišče je odločilo, da te niso last občine, ampak stanovalcev v Fondovih blokih. Ti pa ostajajo s pogledom na svoje vrtove in razpadajoči stadion, ki nikakor ne pritiče spomeniku državnega pomena.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:51 audio-control-play-line Iz 24UR: Vrtovi pripadajo stanovalcem blokov 02:40 audio-control-play-line Iz SVETA: Fondovi bloki icon-chevron-left icon-chevron-right