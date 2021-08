Projekt Botrstvo 50 otrokom omogočil poseben tabor

"Najprej se bomo igrali eno igrico. Iz vrečke boste ven vleki stvari, potipali in poskušali ugotoviti, kateri predmeti iz prve pomoči so notri." Tako se je ena od skupin otrok spoznavala z osnovami prve pomoči.

"Naučili se bomo tudi, zakaj je dejansko pomembna prva pomoč. Velikokrat se lahko zgodi, da se znajdemo v kakšni situaciji, ko moramo imeti malo znanja o tem. Na primer, če se kdaj porežemo s kakšnim nožem ali pa vidimo nekoga na ulici in je z njim nekaj narobe, mu moramo pomagati," tako otrokom razlaga tabornica.

50 otrok iz programa Botrstvo je v nedeljo prišlo na svoj prvi taborniški tabor, večina od njih se bo tako prvič spoznala z vsem, kar taborniki počno. "Želimo jim malo približati kaj se lahko pri tabornikih naučijo. Zakaj so taborniki sploh pomembni in kako nam lahko pomagajo kot človeku, ki se razvija," pravi tabornica Ita Osredkar.

"Res je lepo predajati vse to kar delamo taborniki, da predajmo to naprej mlajšim organizacijam. Taborniki delamo v dobro družbe in poskušamo te vrednote širiti naprej," pa pravi tabornica Tina Gornik.

Kljub velikim stiskam otrok taborniki lepšajo poletje

Tako se bodo med drugim naučili, kako prižgati tudi čisto pravi taborniški ogenj in vse ostale aktivnosti, da bodo vsaj za nekaj dni pozabili na svoje težave. In vodniki jim pri vseh težavah, ki jih pestijo, zelo pomagajo. "Prihajajo z zelo veliki stiskami, ampak po drugi strani je lepo že samo s tem, ko veš, da jim lahko malo polepšaš poletje. In to nekako pomaga iti skozi dan, ko veš da delaš nekaj lepega za njih," še dodaja Osredkarjeva.

"Z vodniki se pogovorimo, kako odreagirati, kaj reči in kdaj kaj reči. Zdi se mi, da je funkcioniranje tega tabora zelo kvalitetno in vrhunsko in da vsi ti mladi ljudje - ki so prisotni kot vodniki - opravljajo svoje delo kvalitetno. Tem otrokom zagotavljamo, da se imajo res lepo," razlaga terapevt Andrej Omulec.

Čeprav so njihove zgodbe težke in njihov vsakdan ni takšen, kot bi ga otrok moral imeti, jim taborniki rišejo nasmehe na obraz. "Taborniki že 70. let ustvarjamo boljši svet in to je še en kanček, en prispevek. Naša želja je, da ti otroci, ki izhajajo iz nekoliko težjega okolja imajo eno pravo taborniško izkušnjo, kjer ne čutijo te drugačnosti, kjer se vsi čutijo enaki," pa dodaja tabornik Miha Rebolj.

In znova se bodo stkala prijateljstva, ki bodo marsikateremu ostala za vse življenje.