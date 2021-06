Projekt Donirana hrana: v petih letih zbrali že 272 ton hrane za dobrodelne namene

"Če dobim hrano, lahko vsak mesec plačam položnico za ogrevanje, da smo z otroki na toplem." "Ko bi vi vedeli, kako dober je lahko sendvič s šunko, če si ga ne moreš kupiti vsak dan." To sta le dva odziva ljudi, ki jim projekt Donirana hrana na Dolenjskem že peto leto zapored pomaga premagovati stisko. V Novem mestu so Donirano hrano, sicer vseslovenski projekt zveze Lions klubov, začeli razdeljevati leta 2016, tri leta kasneje pa se je srčni projekt razširili še na sedem okoliških občin. V teh letih so samo na Dolenjskem zbrali 272 ton hrane in jo razdelili v skoraj 26 tisoč paketih.

