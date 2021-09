Bi lahko projekt Hiša za mlade družine pomagal rešiti stanovanjsko krizo med mladimi?

Mladi, ki si v današnjem času želijo ustvariti družino, se srečujejo s številnimi težavami, ena izmed njih je tudi, na kakšen način priti do lastnega doma. Na inštitutu Back to the vilage so njihovim težavam prisluhnili in ustvarili projekt Hiše za mlade družine. Zamislili so si naselje z montažnimi hišami v velikosti od 65 kvadratnih metrov, ki jih bodo lahko kupile mlade družine, in sicer za približno 50 tisoč evrov. K sodelovanju pozivajo vse občine, ki lahko zagotovijo zemljišče za gradnjo, za zdaj pa je interes pokazal le župan Občine Ajdovščina.