Projekt Jaz intimi: program spolne vzgoje

Kaj vse je še vedno tabu tema? Evtanazija, religija, politika. Kaj pa spolnost med mladimi? Sploh v digitalni dobi, ko so mladi vedno bolj izpostavljeni, je informacij veliko, a ravno tam, kjer bi mlade morali poučevati, jih ni. Ravno zato želijo tri študentke socialne pedagogike, Julia, Tjaša in Katja, s svojim projektom Jaz intimi mladim zagotoviti informacije o varni spolnosti, samopodobi in spremembah v njihovem telesu.