Projekt Simbioza: potujoča mobilna učilnica, ki bo starejšim približala računalnike

V času covida se je pokazalo, kako pomembna in predvsem koristna je računalniška pismenost med starejšo populacijo. Za oskrbovance domov za ostarele je bila to v času zaprtja edina možnost komunikacije s svojci. Da bi čim več starejših spoznalo in osvojilo računalnike, je nastal projekt Simbioza, ki pa je sedaj postal tudi mobilen. Gre za potujočo mobilno učilnico, ki bo obiskala različne domove za ostarele po državi in na ta način približala računalnike generaciji, ki z njimi ni odraščala.