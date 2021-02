Projekt 'Vsi grgramo' je del strategije testiranja avstrijskih mestnih oblasti

Medtem ko imamo pri nas težave s testiranjem, so drugod že našli rešitev. Na Dunaju tako na primer že uporabljajo PCR-teste razvijalcev avstrijskega podjetja, ki jih lahko ljudje opravijo kar sami doma, in sicer z grgranjem. Ti so enako zanesljivi kot testi z odvzemom brisa nosne sluznice. Trenutno so brezplačno na voljo 28 tisoč zaposlenim v podjetjih v avstrijski prestolnici in njihovim družinskim članom.

