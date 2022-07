Promet bo po Pelješkem mostu stekel ob polnoči ob spremljavi ognjemeta

Za naše južne sosede Hrvate bo torek velik, zgodovinski dan. Opolnoči bodo za promet odprli 2.404 metre dolg in 33 metrov visok Pelješki most, ki bo prvič v zgodovini samostojne države skrajni jug povezal s preostalim delom države. Most med Komarno na kopenski strani in Brestom na polotoku Pelješac je projektiral slovenski inženir Marjan Pipenbaher, zgradili pa so ga Kitajci. Slavnostno dogajanje ob odprtju poteka že vse od torkovega jutra. Na in ob mostu so se vrstile glasbene, kulturne in druge prireditve, tudi tek čez most in regata. Že dopoldne so most odprli za pešce. Promet pa bo preko mostu uradno stekel opolnoči, po osrednji slovesnosti z ognjemetom, ki se je bo seveda udeležil hrvaški politični vrh.