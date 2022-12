Prometne nesreče pod vplivom alkohola spremenile življenja v nočno moro

"Ne spomnim se, koliko sem spila. V mislih sem imela le, da je bil avto mamin in da ga moram vrniti. Usedla sem se za volan, prijatelja pa sta sedla na pokrov motorja. Peljala sem en kilometer in nato trčila v ograjo," pripoveduje 28-letno dekle, ki je pred tremi leti pod vplivom alkohola povzročilo prometno nesrečo, v kateri je umrl njen najboljši prijatelj, prijateljica pa se je hudo poškodovala. Nedolžno popivanje s prijatelji se je tako spremenilo v nočno moro. Življenje se je na glavo obrnilo tudi Katarini. Takrat 22-letno dekle se je iz Postojne peljalo proti Ljubljani. Iz nasprotne smeri je pripeljal avto z dolgimi lučmi, trčila je v ograjo in le nepremično obležala.

