Prometni kolaps v Hongkongu: odpovedanih več kot 200 letov

Protestniki so že zavzeli ulice in povzročili prometni kolaps. Velike zamude so zabeležili v železniškem prometu, kjer so se na več postajah med seboj sporekli potniki in aktivisti, ki so vlakom želeli preprečiti odhod s postaje. Na letališču so odpovedali več kot 200 letov, večinoma domačih letalskih družb Cathay Pacific in Hong Kong Airlines. Eno izmed najbolj obremenjenih letališč na svetu je potnike pozvalo, naj na spletni strani preverijo status svojega leta.

Protesti zaradi zakona o izročitvah osumljencev Kitajski

Množični protesti so izbruhnili 9. junija zaradi predloga zakona, ki bi dopustil izročitev osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Čeprav so oblasti predlog zakona umaknile, so protesti prerasli v obsežne protivladne proteste, pa tudi v proteste proti policijskemu nasilju. V več posredovanjih policije proti protestnikom je bilo namreč ranjenih več ljudi.

Hongkonške oblasti so ta teden proti več kot 40 aktivistom vložile obtožnice zaradi upora in jim grozi do deset let zapora. Poteza je le še dodatno podžgala protestnike, ki verjetno še nekaj časa ne bodo odnehali. Glede na nedavno javnomnenjsko raziskavo z vlado ni zadovoljnih 70 odstotkov vprašanih, raven nezaupanja pa znaša 60 odstotkov.

Hongkong je nekdanja britanska kolonija, ki je leta 1997 postala administrativno območje Kitajske, a ji je bila v skupni deklaraciji zagotovljena avtonomija vse do leta 2047. Številni prebivalci oz. protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.