Propadajoče policijsko letovišče: bo sodna poravnava zakopala bojno sekiro?

Ankaran, 14. 08. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
Rebeka Tomaduz
Na Debelem rtiču so tako rekoč številni policisti nekdaj imeli drugi dom. Počitniške hišice in drugo infrastrukturo so postavili in ohranjali tudi s svojimi regresi, v zameno so se tam usposabljali, poleti pa z družinami dopustovali. A kamp v takšni obliki že vsaj 20 let ne obstaja več, razlagajo v policijskem sindikatu. Še več, razbiti in uničeni nekdanji gostinski, namestitveni in sanitarni objekti kazijo podobo ankaranske plaže. Razlog pa: spor med pristojnim ministrstvom in občino, ki ima dolgo brado, a morebiti bo sodna poravnava zdaj dokončno zakopala bojno sekiro.

KOMENTARJI (2)

Janez23
15. 08. 2025 12.41
Sedaj pa imamo dokaz kako so nesposobni, ko se skrajno leva vlada, skrajno leva policija, očiščena Janšistov in levo vodstvo občine Ankaran, itak levica obvladuje primorsko že 80 let, niso v 34 letih samostojnosti sposobni zmeniti glede tistih nekaj metrov obale, ki jo imamo. Marsikje na podeželju, ko vladajo "zaostali Janšisti," pa imamo kljub temu, da s turizmom ne zaslužijo niti enega € zelo urejeno okolico, brezplačna parkirišča in pol cenejšo hrano in nastanitev, kot na zelo dragi slovenski obali. Predlagam, da vodenje tega projekta prevzame župan kakšne manjše in zelo lepo urejene slovenske občine iz štajerske, dolenjske ali morda še najbolje iz Prekmurja in bomo že drugo poletje imeli zelo urejeno plažo na Debelem rtiču.
RDPESA
15. 08. 2025 17.10
Janez23... Izogibaj se vročega sonca..
