Svet
Propadajoče policijsko letovišče: bo sodna poravnava zakopala bojno sekiro?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Na Debelem rtiču so tako rekoč številni policisti nekdaj imeli drugi dom. Počitniške hišice in drugo infrastrukturo so postavili in ohranjali tudi s svojimi regresi, v zameno so se tam usposabljali, poleti pa z družinami dopustovali. A kamp v takšni obliki že vsaj 20 let ne obstaja več, razlagajo v policijskem sindikatu. Še več, razbiti in uničeni nekdanji gostinski, namestitveni in sanitarni objekti kazijo podobo ankaranske plaže. Razlog pa: spor med pristojnim ministrstvom in občino, ki ima dolgo brado, a morebiti bo sodna poravnava zdaj dokončno zakopala bojno sekiro.
Naslednji članek
Vas Gržini išče kupca: luksuz, ekološka kmetija ali vinska posest?
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.