Propadel tretji poskus sojenja v zadevi Balkanski bojevnik

Le redki so, ki še niso obupali nad tem, da bi sojenje v zadevi Balkanski bojevnik dobilo dokončen epilog oziroma pravnomočno sodbo. Propadel je že tretji poskus začetka ponovnega sojenja domnevnim prekupčevalcem na čelu s prvoobtoženim Draganom Tošićem. Obdolženci naj bi bili del mednarodne hudodelske združbe, ki naj bi v letih 2008 in 2009 pretihotapila ogromne količine drog iz Južne Amerike v Evropo. Treh obtoženih in enega zagovornika na tretjem sojenju ni bilo. Srečo bodo naslednjič poskusili v začetku decembra.