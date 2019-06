Prosilci za ameriško vizo bodo morali predložiti podatke o družbenih omrežjih

Ameriško ministrstvo za zunanje zadeve je sprejelo novo pravilo, ki pravi, da bodo morali ljudje, ki zaprosijo za vizo, ob tem predložiti še imena, ki jih uporabljajo na družbenih omrežjih in elektronske naslove ter telefonske številke za pet let nazaj. Ko so marca lani to spremembo prvič predlagali, so ocenili, da bo to vplivalo na 14,7 milijonov ljudi letno.

Nekateri diplomati in drugi državni uradniki bodo sicer izvzeti iz teh novih, strogih ukrepov, a ljudje, ki se odpravljajo v ZDA samo študirati ali delati, bodo prav tako morali predložiti te informacije. "Neprestano delamo na tem, da bi našli mehanizme, ki bi pomagali pri nadzorom nad tem, kdo pride v Združene države," so dejali na ministrstvu. Pred tem so te podatke zahtevali samo ljudi, ki so prišli iz delov sveta, kjer delujejo in ozemlje nadzorujejo teroristične skupine.