Prosilec za azil v Avstriji zabodel kmeta in hudo ranil svetovalca v domu

33-letni afganistanski prosilec za azil je v Avstriji v azilnem domu v kraju Wullowitz v bližini meje s Češko zabodel 32-letnega svetovalca in ga hudo ranil. Po navedbah prič naj bi se sporekla zaradi nekega delovnega mesta.

Kot poročajo avstrijski mediji, je v državo moški prišel leta 2015 s pomočjo tihotapcev ljudi in takrat vložil prošnjo za azil. Lani so njegovo prošnjo zavrnili. Gre za starega znanca policije, saj so ga obravnavali zaradi pretepa in gmotne škode na pnevmatikah po uri šole vožnje. Napadalec je po begu na bližnji kmetiji do smrti zabodel 63-letnega kmeta in ukradel njegov avtomobil. Policija ga je nato izsledila v ponedeljek zvečer v bližini železniške postaje v Linzu in ga po krajšem upiranju tudi aretirala.

Po napadu so danes lokalne oblasti v mestu sprejele odločitev, da bodo azilni dom zaprli, 20 prosilcev za azil, ki so v njem prebivali, pa bodo preselili v druge azilne domove.