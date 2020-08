Prostovoljca v DSO Hrastnik: 'Na kaj takega se ne moreš pripraviti, a to je najino poslanstvo'

19-letni Žiga Ritonja in njegova 22-letna sestra Ana iz Veržeja sta letošnje poletje za razliko od njunih vrstnikov prostovoljno preživela v največjem žarišču koronavirusa pri nas, v rdeči coni doma starejših Hrastnik. Od jutra do večera sta okužene stanovalce hranila, negovala in za njih skrbela pri poletnih temperaturah v skafandrih. "Za 40 varovancev, se pravi v četrtem nadstropju, kjer smo vzpostavili rdečo cono, smo bili na celem oddelku štirje. Dejansko je bilo tako, da smo odštevali minuto od pavze do pavze," pove Ana. Žiga pa dodaja: "Dejansko čutiš kapljice znoja, kako ti po celem telesu tečejo, nekaj te srbi, žgečka, ne moreš si popraviti, ker se ne smeš ničesar dotikati, maske si niti ne moreš popraviti z vezirjem."

Zaradi težkih delovnih razmer imata razžrte in od potu nagubane roke, odrgnjen obraz od maske in vizirja. Na takšne razmere se ne moreš pripraviti, večkrat sta se zlomila. Da ne bi okužila domačih, sta se tudi preselila, a to je njuno poslanstvo, pripovedujeta.