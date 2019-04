Prostovoljci rešili tjulnja, ki je imel okoli vratu zataknjen frizbi

Živalski aktivisti na Irskem so iz morja rešili hudo ranjenega tjulnja, ki se mu je okoli vratu zataknil plastični frizbi, posledično pa je nastala grda in močno okužena rana. Gre za odraslega samca, ki so ga že večkrat opazili, a ga niso mogli ujeti, dokler ni toliko oslabel, da se jim je pustil. To je že tretji takšen primer v Norfolku v manj kot dveh letih.

Prostovoljci iz društva Friends of Horsey Seals and Marine in reševalci organizacije Wildlife Rescue so 3. marca tjulnja ujeli z mrežo. Tehtal je 125 kilogramov, poroča Irish News. Odpeljali so ga v center Društva za zaščito živali RSPCA v East Winchu. Kot je povedala Alison Charles, je z njim sicer vse v redu, a je veliko manjši in lažji, kot bi moral biti pri teh letih, saj je "že velik fant". "Očitno je, da je imel frizbi okoli vratu dlje časa, saj je rana globoka in zelo okužena," je povedala.

Veterinar je prerezal plastiko in mu očistil rano, dal mu je antibiotike in protibolečinska sredstva. Njegovo okrevanje bo trajalo vsaj pet mesecev, v sklopu rehabilitacije pa bo vsak dan potreboval minimalno štiri 25-kilogramske vreče soli. "Danes smo končno uspeli ujeti še enega od tjulnjov z verižico. Frizbi smo odrezali in zdaj prejema vso potrebno nego. Še naprej opazujemo in poskušamo ujeti tjulnje, ki so zapleteni v mreže, vrvi ali frizbije," so na Twitterju zapisali v društvu Friends of Horsey Seals and Marine. Osebje je tjulnja poimenovalo Sir David – po Davidu Attenboroughu, ki je s serijami Blue Planet dvigoval zavest o škodi, ki jo okolju povzroča onesnaževanje s plastiko.

Število živali, ki jih poškodujejo odpadki, močno naraslo "Delujemo od leta 1988, a živali, poškodovanih zaradi onesnaževanja s plastiko, do leta 2008 nismo imeli," je po poročanju Irish News pojasnila Charlesova. Zdaj je število takšnih primerov močno naraslo. "Na začetku so bili trije ali štirje takšni primeri na leto, lani pa smo jih v centru obravnavali osem." V Norfolku so v manj kot dveh letih obravnavali tri. Prvega tjulnja s frizbijem okoli vratu so rešili leta 2017 in ga naslednje leto spustili nazaj v morje. Bila je samička, ki so jo poimenovali gospa Frisbee. Naslednji takšen primer se je zgodil decembra lani, tjulenj po imenu Pinkafo pa še vedno okreva pri njih.

Na RSPCA so povedali tudi, da je število tjulnjev po vsej državi, ki jih poškoduje plastika v morju, s pet v letu 2015 naraslo na 28 primerov lani. "Ne vemo, zakaj je toliko tega in ne vemo, zakaj vidimo toliko takšnih primerov, a zagotovo jih vidimo," je še dejala Charlesova. "Vse, kar frizbiji naredijo, je, da so škodljivi za živali. Plavajo po morju, tjulnji pa jih vidijo in vanje vtaknejo svoje glavice, ki jih nato – zaradi anatomije svojih teles – ne morejo premakniti tako, da bi frizbi lahko sneli. Torej se jim zataknejo. In ko tjulnji rastejo, jim je frizbi vse bolj tesen, dokler jih ne začne stiskati in se jim začne rezati v vratove. Grozno je to, kar vidimo, in grozno je, da je tega vse več," je povedala in izrazila upanje, da bodo ljudje ob takšnih primerih dvakrat premislili, preden bodo s seboj na plažo vzeli frizbi, da bi se tam igrali s svojim psom.

