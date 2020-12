Prostovoljci delili piškote tistim iz prvih bojnih vrst v bitki proti covidu-19

Letošnje leto bi večina zagotovo najraje čim prej pozabila, a koronakriza nam je vseeno pokazala nekaj, na kar smo lahko ponosni. In to je, kako zelo smo si ljudje pripravljeni pomagati med seboj. In včasih sploh ni treba veliko, da nekomu polepšamo dan. Tako so na pobudo celjskih dijakov in študentov prostovoljci delili piškote tistim iz prvih bojnih vrst v bitki proti koronavirusu.

