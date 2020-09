Prostovoljci v rumenem ob cestah za večjo varnost na šolskih poteh

Le en pogled na telefon med vožnjo je lahko dovolj, da ste stotinko sekunde neprevidni in s tem ogrozite življenje šolarja, posledično pa vplivate tudi na življenje njegove družine in samega sebe. Zato še enkrat poziv vsem voznikom: pazljivo in po predpisih - šolarji so nazaj! Ob cestah bomo tako srečevali prostovoljce v rumenem, ki bodo skrbeli, da bomo bolj pazljivi tako vozniki kot otroci.