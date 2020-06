Njeno poslanstvo že 48 let: Julijani Kralj nagrada za izjemne dosežke na področju prostovoljstva

Slovenci smo ljudje, ki nikoli ne odrečemo pomoči. Da se tudi ta pomoč ceni, je pokazal predsednik države Borut Pahor. V predsedniški palači je namreč podelil nagrado za izjemne dosežke na področju prostovoljstva v letu 2019, ki jo je dobila Julijana Kralj. Njeno življenjsko poslanstvo je pomoč parapleginjam in tetrapleginjam, ki so žrtve nasilja v družini. Predsednik pa je podelil priznanja še trem prostovoljcem, ki so s svojim poslanstvom lahko vzor mnogim.