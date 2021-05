Protest na ljubljanskih ulicah: zahteva državljanov po umiku Janševe vlade

Policija se je ves dan intenzivno pripravljala na množične proteste. Že opoldne so z ograjami zaprli območje okoli državnega zbora, ki bo vključno z okolico vlade zaprto vse do konca shoda. Policija pričakuje, da bo shod potekal mirno, zato večjih okrepitev ne napoveduje. Svojo udeležbo pa so napovedali sindikalisti, kulturniki, študentje, okoljevarstveniki in predstavniki pravne mreže, ki bodo neodvisno nadzorovali delovanje Policije – protestniki ji namreč očitajo uporabo prekomerne sile in selektivno obravnavanje protestnikov. Prav zaradi teh očitkov je danes KNOVS nenapovedano obiskal Sovo in generalno policijsko upravo.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:01 audio-control-play-line Iz SVETA: Protest proti Janševi vladi 03:51 audio-control-play-line Iz SVETA: Protest v slovenski prestolnici icon-chevron-left icon-chevron-right