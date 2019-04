Protest v Ceršaku: minister obljubil zaostritev pravil za okoljevarstveno dovoljenje

Protestniki so bili glasni in bilo jih je mnogo. Vse za to, da bi bili uslišani. Predstavili so jasno sporočilo: "Nočemo smradu. Nočemo kompostarne. Nočemo muh." "Vse vozijo dol. Tukaj so podgane, kače, muhe, enostavno ne zdržimo več," je ob tem dejal eden izmed udeležencev protesta.

Kompostarni, ki je v lasti zasebnika, inšpekcijske službe vsake toliko zaradi ugotovljenih nepravilnosti naložijo kazen. "Država podpira Naturo 2000, tukaj pa imajo takšno 'svinjarijo'," je povedal drugi protestnik.