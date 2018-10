Protesti pred prvim glasovanjem o Kavanaughu

Protestnike je vzpodbujala newyorška senatorka Kirsten Gillibrand in jim izrekala pohvale, da so prišli protestirat v skrbi za prihodnost.

Pred vrhovnim sodiščem ZDA v Washingtonu se je v četrtek zbralo kakih 3000 protestnikov, protesti so potekali po vseh ZDA, tudi pred Trumpovo stolpnico v New Yorku, kongresna policija pa je v senatni zgradbi Hart aretirala več kot 300 ljudi, med njimi igralki Amy Schumer in Emily Ratajkowski .

Senatorji so v četrtek v posebni sobi za zaprtimi vrati prebirali poročilo FBI, ki ga javno ne smejo komentirati. Kljub temu so republikanci po vrsti trdili, da v poročilu ni ničesar obremenilnega in demokrati so jim potem vračali, da to ni res, vendar v podrobnosti prav tako niso šli.

"Kar vemo zagotovo, je to, da poročilo FBI ni potrdilo nobene obtožbe proti Kavanaughu," je zatrdil McConnell in zagotovil, da potrditve ne more nič več ustaviti. "Demokrati so uničili ugled dobrega človeka," je dejal predsednik pravosodnega odbora Chuck Grassleyiz Iowe.

Demokrati: Bela hiša je FBI ovirala pri preiskavi

"Bela hiša je ovirala FBI pri preiskavi, ki je bila nepopolna,"pa je trdila vodilna demokratka v odboru Dianne Feinstein iz Kalifornije. Z njo so se strinjali tudi drugi demokrati, Washington Post pa poroča, da je glavni pravnik Bele hiše Don McGahnnadzoroval agente FBI pri preiskavi in jim onemogočal raziskovanje vseh sledi. FBI med drugim ni zaslišal ne Fordove in ne Kavanaugha.

FBI je po navodilu Bele hiše še enkrat preiskal njegovo preteklost, potem ko ga je pretekli teden v odboru za pravosodje profesorica psihologije iz Kalifornije Christine Blasey Ford obtožila spolnega napada pred 36 leti. Kavanaugh je to in druge obtožbe, ki so prišle v javnost odločno zanikal v ognjevitem, čustvenem, napadalnem in strankarskem nastopu, s katerim si je nakopal precej težav.

Nekdanji vrhovni sodnik, 98-letni John Paul Stevens je po poročanju Palm Beach Posta dejal, da je zaradi nastopa spremenil mnenje o kandidatu, ki ga je sprva podpiral. Stevens, ki ga je pred desetletji imenoval republikanec Gerald Ford, ni edini s takšnim mnenjem. Z njim se glede na današnji komentar v Wall Streeet Journalu strinja celo sam Kavanaugh.

Napisal je, da je bil morda res malce preveč čustven in je povedal stvari, ki jih ne bi smel. Obenem je zagotovil, da lahko vsi računajo nanj, da bo še naprej odločal nepristransko, kot je vedno doslej in bo tudi spoštljiv. Demokrati mu sicer očitajo tudi primere zlorabe alkohola in laganje pod prisego o tem in drugih podrobnostih med senatnim zaslišanjem.

Kakšna bo prihodnost pravic delavcev, žensk in homoseksualcev?

Razmerje na vrhovnem sodišču ZDA je trenutno štiri proti štiri med liberalnimi in konservativnimi sodniki, v primeru potrditve Kavanaugha ali kogarkoli drugega iz zaloge kandidatov ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa obeta slabo prihodnost za pravico do splava, druge pravice žensk, delavcev in homoseksualcev, obenem pa več pravic za orožarje, krščanske cerkvene skupnosti in velike korporacije.

Tega se zavedata obe strani in zaradi tega je boj tako ogorčen. Trump naj bi bil v bistvu - ne glede na njegove javne izjave - uvodoma jezen, ker so mu predlagali Kavanaugha, namesto nekoga s čisto preteklostjo, vendar si je premislil, ker se mu obeta zmaga v obeh primerih. Če Kavanaugha potrdijo, je zmagal, če ga ne potrdijo, pa ankete kažejo, da se bodo republikanci bolj množično udeležili kongresnih volitev 6. novembra, kot bi se sicer.