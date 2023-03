Protesti proti pokojninski reformi v Franciji so se sprevrgli v nasilne izgrede

Francoze razburja nova, sporna pokojninska reforma, ki jo je francoska vlada sprejela brez glasovanja v parlamentu in tako samovoljno zvišala upokojitveno starost z 62 na 64 let. Nezadovoljstvo nad reformo je Francoze pognalo na ulice. Množični protesti po več francoskih mestih so se sprevrgli v nasilne izgrede. Najbolj burno je bilo v Parizu, kjer se je zbralo okoli 6000 ljudi. Protestniki so prižgali ogenj in obmetavali policiste z različnimi predmeti, policija pa je odgovorila z vodnim topom in solzivcem. Pridržali so več kot 200 protestnikov.