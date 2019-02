Protestnik rumenih jopičev ostal brez dlani

V protestih rumenih jopičev, ki v francoski prestolnici potekajo že trinajsti konec tedna, je morala s pendreki in solzivcem znova posredovati policija, saj so izbruhnili nasilni izgredi. Nek moški – po nekaterih informacijah gre za fotografa rumenih jopičev – je utrpel hujše poškodbe roke.

Ulice Pariza so že trinajsti konec tedna zapored zavzeli protestniki rumenih jopičev, ki jih je francoska policija tudi danes pregnala s solzivcem. Kot so sporočili policisti, so v nasilnih izgredih, ki so izbruhnili v bližini Elizejskih Poljan, aretirali deset protestnikov. S posnetkov, ki se širijo po družbenih omrežjih, je razvidno, kako je eden od njih odrinil policista, ki je protestnike sicer miril, kar je vodilo v oster odziv policistov s pendreki in solzivcem.

Protestnik ostal brez dlani Eden od protestnikov je med prerivanjem utrpel poškodbo roke. Kaj točno se je zgodilo, še ni znano.Le Parisienporoča, da gre po pripovedovanju prič za fotografa rumenih jopičev, ki je hotel fotografirati protestnike, kako pritiskajo ob ograjo parlamenta. Dlan naj bi mu odtrgalo zaradi detonacije eksplozivne naprave, poškodovane pa ima tudi oči. "Zvlekli smo ga na stran in poklicali reševalce. Ni bilo dobro. Kričal je od bolečine, ni imel več prstov, ni imel veliko nad zapestjem," je povedala priča.

Policisti so potrdili, da ima moški poškodbo roke in da so zanj poskrbele medicinske ekipe nujne pomoči. Tiskovni predstavnik gasilcev Gildas Lecoeurpa je za agencijo Associated Presspovedal, da je moški krvavel iz roke in so ga odpeljali v bolnišnico. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, ni mogel povedati.

Tudi danes so ulice Pariza zavzeli protestniki. FOTO: AP