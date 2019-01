'Protesti se širijo po državi, v kateri ni demokracije in svobode'

Že osmo soboto zapored so ulice srbske prestolnice zavzele množice, ki protestirajo proti avtokratskemu vodenju države s straniAleksandra Vučića, korupciji v državi, političnemu nasilju in vse večjemu nadzoru nad mediji. Protestov naj bi se udeležilo več tisoč ljudi, ki so se sprehodili skozi središče mesta, mimo prostorov nacionalne televizije RTS ter sedeža vlade. Pred RTS so izvedli 'pet minut hrupa' ter s tem zahtevali, da nacionalna televizija bolj pravično poroča o protestih in opoziciji, ob tem pa okoli stavbe prilepili trakove z napisi 'cenzurirano'.

"Srbija, prebudi se", "nekaj je pokvarjenega v Srbiji" in "nas je več" so le nekateri izmed napisov protestnikov.

Protesti so se iz prestolnice v zadnjih tednih razširili na okoli 20 srbskih mest, tudi v Novi Sad, Zrenjanin in Pančevo: "Ena izmed najboljših stvari pri teh protestih je, da se upor širi po državi, v kateri ni demokracije in svobode," je po poročanju Balkan Insight dejala ena izmed organizatorjev protestov Jelena Anasonović.