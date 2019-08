Protesti v Hongkongu: 'Revolucija naše dobe'

Shod se je začel v parku Victoria in se nadaljeval po mestu. Policija je dala dovoljenje za zbiranje, prepovedala pa pohode po mestu, česar protestniki niso upoštevali. Močan dež pa je hongkonške ulice in parke spremenil v "morje dežnikov".

"Borite se za svobodo!", "revolucija naše dobe", "zaščitimo Hongkong", so le nekateri izmed vzklikov protestnikov.

Kljub izgredom med policijo in protestniki v zadnjih tednih, so demonstracije danes minile mirno, poroča BBC. Medtem pa so opozorila protestnikom začela prihajati s Kitajske. Ta je v bližnjem mestu Shenzhen okrepila svoje sile, kitajski državni mediji so objavili slike vojaškega osebja in oklepnih vozil, zaradi česar so ZDA posvarile Peking pred vojaškim vmešavanjem v Hongkong.