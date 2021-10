Protesti v Ljubljani: na prizorišču je bil tudi vodni top

Nekaj tisoč protestnikov se je četrti teden zapored zbralo na Trgu republike, od koder so pred slabo uro in pol, tokrat brez jasnega poziva, krenili po ljubljanskih ulicah. Nosili so transparente, glasno žvižgali ter vzklikali protivladna gesla. Zavzeli so križišče med Celovško in Tivolsko, kjer jim je policija preprečila nadaljnji pohod z živim zidom in solzivcem, na prizorišče je znova pripeljal vodni top.

