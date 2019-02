Prostore nacionalne televizije znova polepili z napisi 'cenzurirano'

Že deseti konec tedna zapored v Srbiji potekajo protesti 'Eden od petih milijonov'. Demonstranti, bilo naj bi jih nekaj tisoč, so se tudi tokrat zbrali pred poslopjem tamkajšnje Filozofske fakultete, nadaljeval pa na osrednjih beograjskih ulicah.

FOTO: AP

Tokrat so proteste zaznamovali študenti več srbskih fakultet, ki so protestni shod začeli pred študentskim domom '4. april', študente pa pozivali, naj bodo del 'petih milijonov, ter da naj se 'prebudijo'. Zbrano množico je pred Filozofsko fakulteto nagovorim tudi pisatelj Marko Vidojković, ki je dejal, da Vučić "hodi naokoli in razlaga, da je vse super, on, ki je prekršil ne vem koliko zakonov, in to še naprej počne vsakodnevno. Mi smo njegovi talci. Črna knjiga te vlade bo imela na tisoče strani,"poročajo srbski mediji. Imel pa je tudi sporočilo za opozicijo:"Gledamo vas". Le nekaj dni pred tem je sicer opozicija ponudila protestnikom in 'vsem državljanom' t.i. Sporazum z narodom. Protestni shod se je nadaljeval do državne televizije, kjer so zaposlene pozivali, naj se jim pridružijo, ter do sedeža vlade, kjer so zahtevali odstop odstop predsednika.

Tudi tokrat so državno televizijsko postajo prelepili z napisi 'cenzurirano' in 'to ni normalno'. FOTO: AP

Prvi protesti so v ledenem mrazu in močnem sneženju potekali konec novembra pod geslom 'Stop krvavim srajcam'. Izbruhnili so po napadu na enega od ustanoviteljev opozicijske Zveze za Srbijo Borka Stefanovića, ki ga je skupina moških 23. novembra v Kruševcu fizično napadla. Storilce so kmalu zatem prijeli, a vodje opozicije so trdile, da je bila v napad vpletena Vučićeva vladajoča Srbska napredna stranka, kar sicer slednja zanika.

Prve demonstracije so potekale konec novembra lani. FOTO: AP