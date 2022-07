Protesti zaradi naraščajočih stroškov v BIH, nejevoljni tudi Hrvatje

Prebivalcem Bosne in Hercegovine je prekipelo. Več tisoč ljudi se je zgrnilo na ulice številnih mest in protestiralo zaradi naraščajočih življenjskih stroškov in stagnacije plač. Sodu je dno izbilo dejstvo, da so si politiki zaradi visoke inflacije, najvišje med balkanskimi državami, povišali plače. Zaradi vse višjih cen, predvsem hrane in goriv, so nejevoljni tudi naši južni sosedi Hrvati. Letovanje ob lastnem morju je za mnoge cenovno nedosegljivo. Jezijo se tudi na male črpalkarje, ki zapirajo svoja vrata. Večina bencinskih servisov manjših trgovcev je namreč v manjših, oddaljenih krajih.