'Protestiramo, ker vemo, da ni več vrnitve'

Že ob 8. uri po lokalnem času so velike množice protestnikov zaprle glavne ulice pred parlamentom, da bi izrazili svojo jezo o zakonu o izročanju celinski Kitajski in preprečili zasedanje parlamenta, na katerem bi zakon obravnavali. Številni so nosili črna oblačila in zdravniške maske, medtem ko so imeli nekateri na rokah napisane telefonske številke odvetnikov.