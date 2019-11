Protestne 'sardine': 'Sovraštvo ni edino, kar lahko napolni trg v Italiji'

Več tisoč protestnikov, ki so sami sebe oklicali za ’sardine’, je na trgu v centru italijanske Modene v dežju na ves glas pelo partizansko pesem Bella Ciao, le nekaj dni po tem, ko se je podobno zborovanje odvilo v Bologni. Ampak kdo so italijanske ’sardine’, od kod so se vzeli in kaj hočejo?

Deževni ponedeljkov večer v Modeni ni predstavljal prvega zborovanja za italijanske protestnike. Ampak po tem, ko se je okoli sedem tisoč ljudi nagnetlo na trg v severnoitalijanskem mestu, so jih Italijani opazili – protestnike, ki sami sebi pravijo ’sardine’, in za katere se zdi, da so se vzeli od nikoder.



Eden izmed organizatorjev je dejal, da se je ideja porodila le teden pred tem, ko je s svojimi starimi prijatelji jedel večerjo in so se skozi debato odločili, da bodo organizirali protest proti vodji desničarske opozicije, Matteu Salviniju, ki je napovedal obisk mesta. Ob napovedi protesta so zahtevali naslednje: brez zastav, brez političnih strank in brez žalitev. Zbrali so se na bolonjskem glavnem trgu, Piazza Maggiore, edini dovoljeni simboli na plakatih pa so bile … sardine. "Hoteli smo samo sporočiti, da bomo nagneteni kot sardine, ker nas bo toliko," je organizator Mattia povedal italijanskim medijem. Glavni trg sicer lahko sprejme okoli šestisočglavo množico, a ’sardin’ se je zbralo še več – med 12 in 15 tisoč, kljub temu, da je lilo kot iz škafa. Salvinijevo zborovanje, ki ga je medtem imel v mestu, je privabilo 3000 ljudi. Štiri dni po zborovanju v Bologni, se je v Modeni zbralo 7000 ljudi, prav tako ob obisku Salvinija, ki na svojih družbenih omrežjih pogosto trdi, da njegovi podporniki napolnijo trge, kamorkoli gre.

Salvini, katerega desničarska stranka Liga je bila do avgusta del koalicije, je znana po svojih politikah zapiranja italijanskih pristanišč za ladje, ki v Sredozemlju rešujejo migrante, prav tako pa po sovražni retoriki. Ljudje, ki so se pridružili protestu v Bologni, so dejali, da so želeli pokazati, da "sovraštvo ni edino, kar lahko napolnitrg v Italiji". 21-letna, študentka na tamkajšnji univerzi, je za The Localpovedala: "Mnogo ljudi gre pogledat Salvinija, samo zato, da bi videli nekoga, ki je vsak dan na njihovih televizijskih ekranih ali pa da bi z njim naredili selfie." Dodala je: "Verjetno mu je všeč, da protestiramo proti njemu, saj je rad v središču pozornosti. Ampak v resnici je nepomemben za srčico našega protesta – zavračamo njegove ideje, sovraštvo in delitve, kijih narodu želijo vsiliti nekateri politiki, to pa ni nič novega. A sovraštva imamo dovolj."

Salvini je napovedal, da bo njegova stranka "osvobodila" regijo Emilija-Romanja ki je zgodovinsko znana po močni podpori strankam z levega političnega spektra. Trend letošnjih regionalnih volitev sicer kaže, da se zgodovinsko leve regije obračajo proti desni. Omenjeno regijo, še posebej pa mesto Bologna, pogosto imenujejo la rossaoziroma ’rdeča’ zaradi njihovih nazorov skozi leta. Medtem ko so nekatere ’sardine’ na družbenih omrežjih odprte glede svoje podpore levi politični opciji, vztrajajo, da gibanje sestavljajo ljudje z različnimi pogledi, ki jih "združuje njihov gnus do Salvinija in njegovega sovraštva". Podpornica sardin Giovanna Grillandiiz Ravene je gibanje opisala kot nestrankarske. "Oditi na ulice zaradi nasprotovanja temu, da bi nas neka stranka prestavila nazaj v času, je zelo pomembno." 61-letna Giovanna je svoje prispevala s kvačkanjem sardin. "Želela sem nekaj narediti, ker nisem vedela, če bom lahko odšla na trg," je dejala.

