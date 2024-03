Protestni shod podpornikov SDS-a proti vladi: 'Golob, odstopi'

Na Kongresni trg v Ljubljani se je zgrnila večtisočglava množica ljudi, ki so se udeležili velikega protestnega shoda največje opozicijske stranke proti Golobovi vladi. Udeleženci, številni so v prestolnico prišli z avtobusi, vihtijo slovenske zastave, predvsem pa do vlade in premierja kritične plakate, kot so: "Golobova vlada, ne, hvala" in "Golobizem je korupcija, kraja in beda". Vrstijo se tudi pozivi: "Golob, odstopi." V prvih vrstah pa prvak opozicije Janez Janša in najvidnejši v SDS-ovi politiki.